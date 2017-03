Incidente con pedoni investiti da tram via Torino Milano, vittime in ospedale

L’incidente è avvenuto alle 10,45 del mattino di venerdì 10 marzo 2017 in via Torino, a pochi metri da piazza Duomo: un uomo e una donna sono stati investiti da un tram e portati in ospedale.

Secondo le primissime informazioni, le vittime sono due stranieri di circa 40 anni.

Per motivi ancora da chiarire, i due sono stati investiti da un tram, rimanendo feriti.

Subito chiamati i soccorsi, i due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

Sul posto sono sopraggiunte le autorità preposte, che stanno al momento compiendo tutti i rilievi necessari ad acclarare la dinamica di quanto accaduto.

AGGIORNAMENTO: Di seguito la nota diffusa da ATM:

“Stamattina in via Torino due persone hanno attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali sbucando improvvisamente davanti ad un tram della linea 14 che, appena ripartito dalla fermata, stava sopraggiungendo a bassa velocità. Il conducente del tram ha frenato ma l’urto è stato inevitabile. Una delle due persone è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata cosciente in codice giallo al Fatebenefratelli. Nessuna conseguenza per la seconda persona. Sul tratto sospeso della linea 14 è stato attivato un servizio di bus sostitutivi per permettere l’intervento dei soccorritori e i rilievi delle forze dell’ordine. Alle 11.30 la circolazione sulla linea è ripresa regolarmente”.