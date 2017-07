Incidente piazza della Repubblica Milano, auto ribaltata

Traffico bloccato in pieno centro Milano, per un’auto che si è ribaltata dopo aver impattato contro una vettura

È successo a Milano, poco dopo le 18 di giovedì 20 luglio 2017, nella centralissima piazza della Repubblica: un grave incidente d’auto, con una vettura rovesciata.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da accertare, un’auto si è schiantata contro un veicolo, andando poi a ribaltarsi in strada.

Subito sul posto i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 con due ambulanze e un’automedica, uno dei coinvolti è stato soccorso sul posto ma, fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

La strada è stata poi chiusa al traffico dagli agenti della Locale, per consentire di compiere tutti i rilievi necessari ad acclarare la dinamica dell’accaduto e, sul luogo, si sono registrati rallentamenti.

La mobilità è tornata regolare dopo un’ora circa.