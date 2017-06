Incidente pulmino disabili – tir provincia Pavia, 2 morti e 3 feriti

Il grave incidente, tra un pullmino e un tir, è avvenuto poco dopo le 16,00 di lunedì 19 giugno 2017 in località Spessa Po, in provincia di Pavia, sulla SP 199: purtroppo, il tragico bilancio è di 2 morti e 3 feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da acclarare, l’impatto ha coinvolto un pullmino che trasportava disabili e un camion. Sul posto sono subito sopraggiunti l’elisoccorso di Milano e Bergamo e l’automedica di Pavia, ma i due volontari alla guida (appartenenti a Croce Azzurra Belgioioso) purtroppo non ce l’hanno fatta, e sono tragicamente deceduti.

Feriti invece tre disabili, portati rispettivamente al Niguarda di Milano, al Papa Giovanni di Bergamo e al san Matteo di Pavia.

Sul luogo sono subito sopraggiunti anche i carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia), gli agenti della polizia stradale di Pavia e diversi equipaggi del 118.

Le indagini sono in corso.