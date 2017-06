Incidente tangenziale est Milano altezza Cologno, ferito motociclista

Il drammatico incidente è avvenuto alle 7,23 circa di lunedì 12 giugno 2017 sulla tangenziale est di Milano, in direzione sud, all’altezza di Cologno nord: in ospedale un motociclista di 30 anni.

Secondo le primissime informazioni dell’Areu, Agenzia Regionale Emergenze Urgenze, l’incidente ha coinvolto una moto.

Subito sul posto gli operatori del 118 con l’elisoccorso, un’ambulanza e un’auto infermieristica, la vittima è un uomo di 30 anni, portato in codice giallo all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Sul posto sono sopraggiunte anche gli agenti della Polizia locale, subito al lavoro per eseguire tutti i rilievi volti ad acclarare la dinamica del drammatico evento.