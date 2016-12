Incidente Tangenziale Milano tra Rubattino e Lambrate, vittima carbonizzata

Un incidente tragico avvenuto alle 3 circa del mattino di giovedì 22 dicembre 2016 lungo la Tangenziale Est di Milano, tra le uscite Rubattino e Lambrate: morto carbonizzato il conducente di un’auto che si è scontrata con un secondo veicolo, in direzione Cascina Gobba.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da acclarare le due vetture si sono scontate e, nel violentissimo urto, l’auto della vittima ha preso fuoco.

Drammatico lo svolgimento degli eventi, poiché il conducente è rimasto incastrato nel veicolo, dove è morto carbonizzato.

Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e, le generalità della vittima, sono ancora da accertare.

Sul posto anche gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia stradale, che hanno chiuso il tratto stradale e gestito il flusso veicolare.