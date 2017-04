Incidente treno stazione Cucciago direzione Milano, indagini per identificare vittima

Il drammatico incidente è avvenuto alle 13,30 circa di martedì 11 aprile 2017 a Cucciago, in provincia di Como: un uomo è rimasto incastrato con un piede nel convoglio, ed è stato trascinato per alcuni chilometri dalla stazione di Albate Camerlata in direzione Milano.

Sulla dinamica del tragico accadimento sono in corso le indagini: Trenord ha fatto sapere in una nota che il convoglio è partito in orario e con le porte regolarmente chiuse, nonché di aver aperto un’inchiesta interna.

Sul luogo sono sopraggiunti gli agenti della Polfer, che stanno conducendo le indagini volte a identificare la vittima, rimossa dai Vigili del Fuoco.

loading...