Incidente via Pellegrino Rossi Milano, morta donna investita da camion

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 6,30 di mercoledì 24 maggio 2017 in via Pellegrino Rossi, a pochi minuti da piazzale Loreto: un donna di 74 anni è stata investita da un camion e, purtroppo, è deceduta.

Secondo le prime informazioni, è ancora da chiarire la dinamica che ha portato il mezzo pesante a travolgere la vittima.

L’impatto è stato gravissimo, e ci sono voluti i Vigili del Fuoco per estrarre la donna, rimasta incastrata sotto il camion.

La vittima è stata poi portata in massima urgenza, dagli operatori del 118, all’ospedale Niguarda.

Purtroppo, nonostante la corsa contro il tempo, le lesioni riportate sono state letali, e la vittima è tragicamente spirata.

Rimangono aperte le indagini, a carico della Polizia di Stato, per acclarare la dinamica del drammatico accadimento.