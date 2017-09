Incidente via Santa Sofia Milano, ciclista investito per malore di automobilista

È successo nella centralissima via Santa Sofia, nella mattinata di lunedì 11 settembre 2017: un tragico incidente, in cui un’auto ha investito un ciclista.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 69 anni si trovava al volante del proprio Suv quando, a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo della propria vettura.

Il veicolo ha investito un ciclista di 23 anni, che si trovava proprio nel medesimo tratto stradale.

L’impatto non è stato letale, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Il conducente del Suv, invece, è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.