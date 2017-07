Incidente via Zante Milano, morto 26enne in scooter

È successo nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio 2017 in via Zante, tra viale Forlaninie e via Mecenate: un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un tragico incidente, mentre era in sella al proprio scooter.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del proprio mezzo, andandosi a schiantare contro un palo.

L’impatto è stato di grande violenza, provocando ferite gravissime; sebbene sul posto si siano subito recati gli operatori del 118, la vittima ha tragicamente perso la vita dopo essere arrivata in ospedale.

Sulla vicenda sono in corso tutte le indagini del caso, volte a ricostruire la dinamica del drammatico incidente.