Incidente Vigevanese Ozzero, coinvolte 26 persone

Il gravissimo incidente è avvenuto sulla Vigevanese presso Ozzero, in provincia di Milano, alle 10,20 circa di venerdì 5 maggio 2017.

Secondo le primissime informazioni diffuse dall’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), per motivi ancora da acclarare si sarebbero scontrati due veicoli, all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 52.

Ben 26 le persone che sarebbero rimaste coinvolte, rispetto alle quali si attendono ancora dettagli sulle condizioni di salute.

Sul luogo sono presenti al momento i Vigili del Fuoco, sei ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso.

Le manovre di ripristino della sicurezza stradale sono al momento in corso, con ripercussioni sullo scorrimento della circolazione.

AGGIORNAMENTO dell 13,47: L’incidente ha visto coinvolti, per motivi ancora da acclarare, un pullman e un camion.

– A bordo del pullman 20 studenti e 4 docenti della scola superiore Fondazione Roncalli di Vigevano (Pavia) sono rimasti feriti, in modo fortunatamente non grave.

– Studenti e docenti stavano raggiungendo il milanese, Limbiate, per partecipare ai funerali di una loro compagna di scuola, morta nel pomeriggio di venerdì 28 aprile, travolta da un treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Parona (linea Milano-Alessandria).

– Le indagini rimangono al momento aperte.

loading...