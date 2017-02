Incontro aperto Polizia per web sicuro Milano 20 febbraio 2017 parcheggio MM Pagano, orario e info

Dopo aver fatto tappa in alcune città d’Italia, il tour nazionale dell’iniziativa “Una vita da social” arriva a Milano per poi proseguire in altre località della penisola.

Il progetto itinerante, realizzato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, permetterà di rafforzare l’uso consapevole dei social network nella lotta al cyber-bullismo.

L’appuntamento è per lunedì 20 febbraio 2017, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, nel parcheggio della fermata MM Pagano, lato via del Burchiello, nell’Area di Sosta Bus, dove sarà presente il Truck della Polizia di Stato allestito con un’aula didattica multimediale.

Testimonial dell’appuntamento milanese saranno, in mattinata, il calciatore del Milan Jack Bonaventura e, nel pomeriggio, la giornalista e conduttrice televisiva Paola Ferrari con l’atleta paraolimpica Giusy Versace.

Gli agenti della Polizia Postale incontreranno studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza online con un linguaggio semplice, ma esplicito adatto a tutte le fasce di età.

