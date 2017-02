Inseguimento Polizia provincia Pavia, ladri sparano a poliziotti

Ancora un drammatico inseguimento della Polizia di Stato nei confronti di alcuni banditi a bordo di un’auto risultata rubata: i ladri, ribellandosi, hanno sparato contro gli agenti, che dopo aver inseguito i malviventi per un ultimo tratto a piedi, sono riusciti ad arrestare uno dei due ladri. L’altro è al momento ricercato.

Secondo quanto ricostruito, tutti è avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio 2017 a Cava Manara, un piccolo borgo in provincia di Pavia.

Qui la Polizia ha scoperto due ladri a bordo di una vettura rubata, in quanto, i banditi sono entrati all’interno del centro abitato dove, una telecamera, ne ha identificato la targa, riconoscendola come vettura rubata e trasmessa quindi alla Polizia.

Intervenuti a una pattuglia, gli agenti hanno cercato di bloccare l’auto ma, i malviventi, si sono ribellati, e hanno risposto esplodendo alcuni colpi di pistola (andati a vuoto) contro i poliziotti.

La fuga è stata interrotta quando, i malviventi, hanno perso il controllo del proprio veicolo, e si sono schiantati contro un muro.

A questo punto, ancora decisi a dileguarsi, i due hanno iniziato a correre: uno dei ladri è stato raggiunto, bloccato e arrestato dagli agenti. Il complice è al momento ricercato.

Le indagini rimangono aperte.

