Inseguimento Polizia viale Romagna Milano, bloccato in piazza Susa

Si è concluso pochi minuti fa un rocambolesco inseguimento che ha visto la Polizia di Stato mettersi alle costole di un’auto che, a folle velocità, ha percorso la Tangenziale di Milano, per venire poi bloccata in piazzale Susa, poco distante dal quartiere Forlanini.

Secondo le primissime informazioni, sono ancora da accertare i motivi della fuga di un uomo, presumibilmente italiano, tallonato dalla Polizia Stradale.

Uscito dalla tangenziale e attraversando piazza Piola, l’uomo è stato inseguito da tre pattuglie della Polizia di Stato, proseguendo la sua corsa tra viale Romagna e via Beato Angelico, e venendo bloccato in piazzale Susa.

Qui l’uomo ha tentato proseguire a piedi, e subito il livello della tensione si è alzato in quanto impugnava una pistola e, in zona, erano presenti cittadini e passanti.

Un agente è riuscito a bloccarlo, rimanendo ferito durante la colluttazione in modo fortunatamente non grave (è stato poi medicato in loco dal 118).

L’identità dell’arrestato, al momento, non è ancora stata divulgata.

