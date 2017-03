Inseguimento viale Fulvio Testi Milano, 5 auto danneggiate nel quartiere e una donna ferita

L’arresto è stato eseguito giovedì 24 marzo 2017 dagli agenti della Polizia di Stato in viale Fulvio Testi, alle 6 del pomeriggio: al termine di un inseguimento sono finiti in manette un uomo di 38 anni, italiano, soggetto a sorveglianza speciale e con precedenti per rapina, furto e resistenza, e un 25enne venezuelano.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia, l’auto con i due malviventi a bordo non si era fermata a un alt.

Inseguito da una pattuglia, il veicolo dei malviventi è sfrecciato per vie del quartiere, provocando non pochi danni: la vettura ha urtato altre cinque auto, tra cui una in via Ragusa con a bordo una 44enne italiana poi soccorsa in codice verde per lievi ferite. In via Villa Mirabello i malviventi hanno urtato una macchina parcheggiata e, a quel punto, non riuscendo più a proseguire la corsa, i due uomini sono scesi per continuare la fuga a piedi.

Il 38enne è stato subito bloccato dagli agenti, mentre il complice è stato catturato in via Comandini.

L’auto inseguita è risultata rubata in Brianza l’11 febbraio 2017, nonché con una targa applicata e afferente a un’altra vettura demolita.

Entrambi i malviventi sono stati arrestati e, per loro, si sono aperte le porte del carcere.

