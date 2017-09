Latitante arrestata Turbigo, presa al compleanno dei 90 anni della madre

La mamma è sempre la mamma: lo sa bene una latitante ricercata da circa 10 anni che, per festeggiare i 90 anni della propria genitrice, è finita scoperta e in arresto.

È successo a Turbigo, in provincia di Milano: qui era ricoverata un’anziana che si trovava a compiere un compleanno decisamente importante.

Per l’occasione non poteva mancare la figlia, di 66 anni; unico particolare è che, la donna, era irreperibile da circa 10 anni, quando invece doveva scontare una pena di 14 anni di reclusione per truffa e fallimento fraudolento.

Quando la 66enne si è recata all’ospizio, al suo arrivo ha trovato i Carabinieri di Legnano, ed è stata arrestata.