Licenza sospesa locale Cinisello Balsamo, provvedimento voluto da Questore di Milano

Il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha disposto la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., di un circolo privato a Cinisello Balsamo (MI).

Il provvedimento è stato emesso a cura della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, in collaborazione con il Commissariato della Polizia di Stato “Cinisello Balsamo”, a seguito del grave episodio occorso nella notte di giovedì 27 aprile, quando un cittadino sudamericano è stato ferito al braccio sinistro con un machete da uno sconosciuto, all’interno dei servizi igienici del locale per asseriti debiti economici.

“La prima settimana di febbraio, inoltre – spiega la Questura –, all’interno locale, frequentato da persone con precedenti di polizia, si scatenò una violenta rissa, durante la quale venne addirittura danneggiato un muro del club”.

A tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica si è resa necessaria l’adozione, in via d’urgenza, di un provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni: “Al fine di scongiurare il ripetersi di simili episodi delittuosi – conclude la Questura in una nota –, e di dare un forte segnale di presenza e di attenzione da parte della forze dell’ordine.

loading...