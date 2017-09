Lista voli cancellati Ryanair, cosa fare per rimborso o modificare biglietto

Sono oltre 2mila i voli che saranno cancellati nelle prossime 6 settimane dalla compagnia aerea Ryanair; come funziona e cosa fare?

Ryanair stessa invita i propri passeggeri a controllare ogni giorno la lista apposita, poiché ogni giorno saranno circa 40 – 50 i voli eliminati, per un equivalente di circa 400mila passeggeri.

Secondo quanto spiegato dalla compagnia, la decisione è dovuta a un calcolo errato delle ferie che spettano ai piloti.

“È chiaramente un disagio – ha detto O’ Leary – ma avviene in un contesto in cui gestiamo oltre 2.500 voli ogni giorno: è un disagio abbastanza contenuto anche se questo non cancella gli inconvenienti che abbiamo causato ai viaggiatori”.

Tutti i passeggeri del 2% dei voli cancellati, promette Ryanair, “saranno ricollocati”.

Quali sono quindi, a questo punto, le opzioni, se il proprio volo è stato cancellato?

Richiedere un rimborso:

Se desidera cancellare la Sua prenotazione e chiedere un rimborso del volo o dei voli inutilizzati clicchi sul link sottostante e inserisca i dettagli della Sua prenotazione:

Clicchi qui per richiedere un rimborso

I rimborsi saranno accreditati entro 7 giorni lavorativi sulla carta utilizzata per la prenotazione originale.