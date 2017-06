Lite via Panfilio Castaldi Milano, extracomunitari si feriscono a bottigliate

La violenta lite è successo in via Panfilio Castaldi a Milano: una strada a pochi minuti dalle lussuosissime via Montenapoleone e via della Spiga, ma nel quartiere Porta Venezia, dove ormai da un anno vige il problema di una presenza molto elevata di migranti, provenienti dall’attigua area della Stazione Centrale.

Protagonisti della vicenda sono due extracomunitari: i Carabinieri, intervenuti sul luogo mentre la lite era ancora in corso, ipotizzano che il violento diverbio sia stato causato da un’accusa di furto rivolta da uno all’altro dei due uomini.

Da qui il veloce precipitare dell’alterco, che dalle parole è passato ai fatti, poiché i due litiganti hanno impugnato alcune bottiglie di vetro e, con queste, si sono vicendevolmente scagliati uno addosso all’altro.

All’arrivo del 118, i due avevano ferite alla testa e alle mani e sono stati subito soccorsi e portati in ospedale; nessuno dei due rischierebbe comunque la vita.

