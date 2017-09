Madre denuncia figlio Milano, arrestato per spaccio

La decisione è quella di una madre disperata per l’impotenza di vedere il figlio su una brutta strada: quella che l’aveva portato a fare lo spacciatore di sostanze stupefacenti. E per questo, la donna ha preso la dolorosa decisione di denunciare il figlio, facendolo arrestare.

Secondo quanto ricostruito, la donna si era confidata con il dirigente del commissariato del suo quartiere, Quarto Oggiaro; in questo modo è emersa la grave situazione e, una volta sopraggiunti gli agenti, nella cantina e nella cassetta della posta della residenza del giovane, per un totale di 64 grammi di cocaina pura all’80% e tre ovuli di hashish dal peso di 18 grammi.

Il 18enne è stato quindi arrestato per spaccio.