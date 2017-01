Madre e figlia investite Brescia, morte sul colpo entrambe

Il tragico incidente è avvenuto a Brescia, mercoledì 18 gennaio 2017: investite da un’auto una donna di 56 anni, madre in compagnia della figlia di 32.

Secondo le prime informazioni, le vittime sono entrambe di nazionalità egiziana: le due donne si trovavano presso la locale Questura quando, per motivi ancora da accertare, mentre attraversavano la strada sono state investite un’auto, che sopravveniva alle loro spalle.

Violentissimo l’impatto, a seguito del quale le donne sono decedute sul colpo per le gravissime lesioni ferite.

Gli operatori del 118 hanno soccorso anche la conducente del veicolo, una donna di 70 anni, che per l’accaduto ha riportato un forte shock.

Sono in corso le indagini.