Madre investita per errore da figlio Legnano, drammatico incidente

Il drammatico incidente è avvenuto alle 18,45 circa di giovedì 4 maggio 2017 a Legnano (Milano): un ragazzo di 15 anni ha investito per errore la propria madre, subito ricoverata in condizioni gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era salito sull’auto di famiglia per provare a usarla nel brevissimo tratto dal cortile al garage; il tragico incidente è avvenuto durante una manovra, che ha provocato la perdita di controllo del mezzo al giovane e, di conseguenza, l’investimento della donna.

Subito sceso, il 15enne ha immediatamente chiamato i soccorsi e la madre, di 54 anni, è stata ricoverata in ospedale.

Le condizioni della 54enne sono purtroppo gravissime.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti della Polizia locale, per compiere tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

loading...