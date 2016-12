Manager uccisa Bergamo, forse rapina

Proseguono serratissime le indagini volte ad acclarare la tragica morte della donna di 48 anni uccisa nella sera di martedì 20 dicembre 2016 sul pianerottolo della propria casa, a Bergamo.

Secondo le prime informazioni della Polizia Scientifica, la vittima è stata ritrovata in una pozza di sangue sul pianerottolo del proprio appartamento.

La tragica scoperta è stata fatta dalla madre della 48enne, attesa come ogni sera.

Gli Inquirenti non hanno ancora compres o se la mortale aggressione sia stata compiuta da un uomo solo o da due complici; gli investigatori, in merito, stanno ascoltando i vicini di casa della donna e, poiché sarebbe scomparsa la borsa della vittima, non escludono la pista della rapina.