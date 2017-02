Maxi inchiesta immigrazione Lombardia, 171 indagati per documenti falsi volti a ottenere permesso di soggiorno

Un giro organizzativo imponente, che ha portato all’arresto di 171 persone e all’esecuzione di 11 misure cautelari, il tutto con l’accusa di aver favorito l’immigrazione clandestina attraverso la creazione di documentazione falsa da presentare per l’istanza del permesso di soggiorno.

L’inchiesta è nata dalla procura di Monza: le indagini della Polizia di Stato hanno messo in luce il ruolo di una presunta associazione che, secondo gli Inquirenti, avrebbe messo in atto il falso giro di documenti.

Gli investigatori hanno così scoperto il coinvolgimento di oltre 30 ditte false, che avrebbero assunto più di 1.500 dipendenti.

APPROFONDIMENTO: QUALI SONO LE PROCEDURE CORRETTE PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO?

Dall’11 aprile 2007, in adempimento a quanto sancito dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr.30, recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, cambiano le regole per l´ingresso e il soggiorno dei cittadini dell´Unione Europea e dei loro familiari.

– I cittadini comunitari che intendano stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall’ingresso, è necessario iscriversi all’anagrafe del comune di residenza; per i soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.

– Solo per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso Poste Italiane ovvero presso la Questura laddove la tipologia della richiesta non rientri tra quelle elencate ne La Nuova Procedura.

– Rimane invariata la procedura per le richieste di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno per i cittadini extracomunitari appartenenti alle tipologie indicate nel link La Nuova Procedura.