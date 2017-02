Maxi incidente Brebemi, furgone tampona auto e si schianta contro camion. Due morti

Deceduti i due operai a bordo del furgone, in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, ancora al vaglio delle autorità

Il tragico incidente è avvenuto alle 7,00 circa del mattino di mercoledì 15 febbraio 2017 sulla Brebemi, all’altezza di Antegnate (Bergamo); deceduti, purtroppo, due operai.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime erano a di un furgone che per motivi ancora da acclarare ha tamponato un’automobile.

L’impatto è stato violentissimo, al punto che il conducente del furgone ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare a sua volta contro un autocarro fermo nella piazzola di sosta.

Morti entrambi gli operai sul furgone, entrambi residenti in provincia di Brescia, mentre sono rimasti illesi gli uomini al volante della vettura e del camion.

Sul luogo sono sopraggiunti i soccorritori e le autorità preposte; le indagini rimangono in corso, al fine di chiarire la dinamica del tragico accaduto.