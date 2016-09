Maxi operazione antidroga Gdf Brescia, sequestrate 5 tonnellate di stupefacenti

L’indagine aveva avuto inizio nel 2014: conclusa l’operazione della Gdf di Brescia che ha portato all’arresto di 99 persone e al sequestro di quasi 5 tonnellate di droga tra cocaina, eroina, marijuana e hashish e ai sequestri di beni per oltre 1 milione di euro.

Secondo quanto spiegato dalle Fiamme Gialle, le persone coinvolte sono in totale 196; cinque le organizzazioni criminali con ramificazioni internazionali che rifornivano di droga le cosche italiane.

Al centro dell’inchiesta, i Finanzieri hanno indagato su un gruppo di soggetti albanesi, ritenuti avere relazioni con diverse organizzazioni di criminalità organizzata.

Tra i beni sequestrati rientrano:

– cinque tonnellate di droga,

– auto di lusso,

– imbarcazioni,

– un camper,

– 500mila euro in contante.