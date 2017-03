Maxi operazione anti-truffe Milano, 25 indagati accusati di 41 capi di imputazione

L’operazione è stata eseguita dal personale della Polizia di Stato, della Polizia locale e dei carabinieri in forza al Pool Truffe con l’ausilio dei militari della Guardia di finanza della sezione di Polizia giudiziaria della Procura milanese: 4 gli arrestati, 25 gli indagati.

Secondo quanto spiegato, l’indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Riccardo Targetti e dal pm Isabella Samek Lodovici; i reati contestati sono di associazione per delinquere finalizzata a truffe ed estorsioni in danno di un numero elevato di parti lese, appartenenti anche a fasce deboli.

In aula gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di 41 capi di imputazione.

(foto: di Archivio)

loading...