Maxi sequestro luminarie Gdf, requisiti 7 milioni di pezzi

L’operazione è stata svolta dai militari della Guardia di Finanza della di Lodi, dalla Tenenza di Casalpusterlengo e da altri 45 Reparti del Corpo di varie regioni, fra cui Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna e Lombardia: eseguite 78 perquisizioni e sequestrate oltre 150 km di catene luminose, contenenti 7,5 milioni di luminarie, contenuti in oltre 31.000 confezioni.

L’operazione rientra nelle verifiche pre-natalizie che i Reparti della Guardia di Finanza concentrano anche sulla commercializzazione di prodotti contraffatti o insicuri, in particolare quelli che sono usati per gli addobbi natalizi.

Seocondo quanto spiegato dalla Fiamme Gialle, i militari della Tenenza di Casalpusterlengo hanno individuato a Crema un punto vendita di una catena commerciale che poneva in vendita grandi quantità di catene luminose natalizie a prezzi insolitamente bassi. Un primo esame ha consentito di appurare che il marchio di sicurezza (che serve ad attestare la conformità alle norme CEI, italiane, ed EN, europee), era stato contraffatto.