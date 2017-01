Maxi sequestro marijuana Gdf Lodi, 520 chili di panetti dentro furgone

I Finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria di Lodi hanno intercettato un ingente traffico di marijuana diretta al mercato lombardo.

Secondo quanto spiegato, durante una serie di controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, disposti dal Comando Provinciale di Lodi sulle principali arterie stradali e snodi del traffico veicolare, una pattuglia in abiti civili e auto di copertura ha intercettato alla periferia di Lodi un insolito convoglio, composto da due autovetture e un furgone.

Uno degli automezzi era già noto per essere in uso a soggetti contigui ad ambienti criminali locali; inoltre, la colonna di automezzi procedeva con circospezione, lasciando al primo veicolo la funzione di staffetta, mentre gli altri due seguivano con andatura lenta e coordinata. La pattuglia delle Fiamme Gialle lodigiane ha proseguito a lungo un accorto pedinamento: giunti nella zona industriale di Muggiò (MB), i tre conducenti parcheggiavano gli automezzi nei pressi di un locale pubblico per farvi poi ingresso.

Un finanziere, a quel punto, si avvicinava con accortezza a una delle autovetture per verificare dai finestrini l’eventuale contenuto e notava che l’automezzo – privo dei sedili posteriori – era completamente stipato di panetti di marijuana semplicemente nascosti con una coperta.

Veniva, quindi, circondata con circospezione la zona e si attendeva l’uscita dei tre dal bar per poi procedere al fermo degli stessi e a un approfondito controllo di tutti gli automezzi.

Non si è reso necessario chiamare l’unità cinofila per rinvenire ulteriore stupefacente anche a bordo del furgone: complessivamente, la marijuana presente è stata quantificata in 520 chili e sottoposta a sequestro.

I conducenti degli automezzi sono stati identificati in tre cittadini albanesi: un 39enne, un 33enne, senza fissa dimora e un 28enne. Tutti e 3 sono stati arrestati in flagranza.

Al termine di tutte le attività, i tre cittadini albanesi sono stati accompagnati in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.

A seguito della predetta attività, è stata svolta un’altra perquisizione d’iniziativa presso un monolocale di Lodi Vecchio, nella disponibilità di uno degli arrestati, dove sono state rinvenuti ulteriori quantitativi di marijuana.