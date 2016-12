Meningite su bimbo Busto Arsizio trasferito a Milano, sarebbe ceppo isolato

Dopo la studentessa deceduta a Milano per meningite, purtroppo un altro caso, che ha coinvolto un bambino di 4 anni trasportato dall’ospedale di Busto Arsizio, a Milano.

Il piccolo è stato ricoverato per meningite batterica da meningococco B: questa la segnalazione della sede distrettuale di Busto Arsizio (Varese) della ASST Valle Olona.

Il piccolo paziente è stato poi trasferito alla clinica De Marchi di Milano, dove ha continuato le cure e sono stati somministrati alle persone a lui vicine gli antibiotici previsti dal protocollo della profilassi.

Oltre ai parenti del bimbo, coinvolti nella profilassi anche tutti i bambini e gli operatori scolastici della scuola dell’infanzia “Pontida” di Busto Arsizio, frequentata dal bambino, che non è stata chiusa dato che i protocolli non lo prevedono.

In una nota, l’azienda socio sanitaria territoriale “rassicura che non si è in presenza nel nostro territorio di una situazione epidemica e che il ceppo di meningococco isolato, in questo caso, esclude una correlazione con i recenti casi di sepsi meningococcica verificatisi nel territorio lombardo”.