Meningite Cremona, il paziente ha 60 anni, profilassi per 18 persone

Il paziente era stato ricoverato sabato 10 settembre nel reparto di malattie infettive dell’ospedale maggiore di Cremona: a seguito della batteria di esami eseguita, la diagnosi è meningite.

Il paziente ha 60 anni e, al momento, non rischierebbe la vita.

Al momento, l’uomo si trova ancora all’interno del nosocomio, dove gli specialisti stanno eseguendo i dovuti approfondimenti volti a isolare il ceppo batterico in azione.

Parallelamente, come previsto in caso di meningite, è scattata anche la relativa profilassi, alla quale sono stati sottoposti 18 soggetti che sono entrati in contatto con il paziente.

Oltre a parenti e amici, sono stati sottoposti a cure specifiche anche i volontari del 118 che si sono occupati del trasporto del 60enne.