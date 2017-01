Meningite, nuovo ricovero a Legnano

La meningite non smette di far pausa e, un nuovo paziente per infezione da meningococco, è stato ricoverato all’ospedale di Legnano (Milano).

La notizia è stata diffusa dall’assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che rispetto agli accertamenti clinici del ricoverato ha sottolineato “evidenti segni di sepsi” che hanno “evidenziato la presenza di stafilococco nel sangue (responsabile della sepsi) e di meningococco”.

Sempre nella medesima struttura si trova anche un altro paziente, un 49enne di Busto Garolfo, anche lui ricoverato per una meningite da pneumococco (non contagiosa).

