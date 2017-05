Metro M3 Milano sospesa tra Centrale FS – Comasina, lo sfogo dei passeggeri

La linea è sospesa a causa di verifiche per accertare la presenza di un cane sui binari. Continuate a scriverci a redazione@cronacamilano.it

La tratta della metro M3 è stata sospesa, dalle 9.20 del mattino di venerdì 19 maggio 2017, tra le fermate di Porta Romana e Centrale Fs, mentre dalle 10,00 da Centrale FS a Comasina.

Atm ha spiegato che in corso vi sono verifiche necessarie ad accertare la presenza di un cane che sarebbe scappato dentro una galleria.

“In superficie è attivo un collegamento bus – ha diffuso Atm in una nota –. Gli assistenti alla clientela, riconoscibili dal gilet blu, nelle stazioni fuori servizio danno informazioni sugli autobus sostitutivi”.

Nel frattempo però non si fermano le proteste: