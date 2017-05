Militare e agente Polfer feriti Stazione Centrale Milano, accoltellati a braccio e collo

L’aggressione è avvenuta alle 20,00 circa di giovedì 18 maggio 2017 presso la Stazione Centrale di Milano: un militare dell’Esercito e un agente della Polfer sono stati feriti da alcune coltellate sferrate da un ragazzo nato a Milano da madre italiana e padre tunisino.

Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia mista stava eseguendo un controllo standard in tutta l’area.

Il giovane, che in precedenza era già stato arrestato per droga, è stato fermato al primo piano della stazione, nell’area pubblica esterna all’area dei treni.

Trovando il giovane, la pattuglia gli ha chiesto di mostrare i documenti ma, il ragazzo, ha subito estratto il coltello.

Il poliziotto del nucleo della Polfer è stato ferito a un braccio, il militare al collo; mentre il primo è in codice verde, il secondo è in codice giallo.



