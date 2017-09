Minaccia suicidio dopo aver accoltellato ex via Mecenate Milano

Momenti di grande tensione a Milano in viale Ungheria, nel quartiere Forlanini-Mecenate: martedì 12 settembre 2017 un uomo ha tentato il suicidio dopo aver accoltellato la ex.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta nell’appartamento della donna.

Qui l’uomo ha bloccato la ex, con la quale è scoppiata una discussione, finita con l’accoltellamento della donna, colpita con 2 fendenti all’addome.

L’uomo, a quel punto, è tornato nella propria abitazione, all’interno della quale si è barricato; sopraggiunte le Forze dell’Ordine, ha iniziato a minacciare di buttarsi giù, da tre piani d’altezza.

L’uomo è stato infine fermato, mentre la donna è stata portata in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.