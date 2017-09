Misure antismog Lombardia 1 ottobre 2017 – 31 ottobre 2018, divieti anticipati

Per questo autunno saranno anticipate le misure regionali antismog: i divieti inizieranno a partire dall’1 ottobre 2017 (e non dal 15 ottobre come gli altri anni).

“La delibera che abbiamo approvato – spiega l’assessore all’Ambiente della Lombardia, Claudia Terzi – prevede, per le limitazioni già vigenti, una nuova articolazione temporale che anticipa di 15 giorni l’avvio dei provvedimenti già in essere nel periodo autunnale/invernale”. In particolare, la stagione dei divieti partirà dall’1 ottobre 2017 per concludersi il 31 marzo 2018 (e non più il 15 aprile) dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 (esclusi i festivi infrasettimanali). La modifica, limitata al calendario – aggiunge Terzi – si rende necessaria ai fini di un armonizzazione con le altre Regioni che, da tempo, utilizzano il calendario 1 ottobre-31 marzo”.