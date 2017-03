Moglie picchiata Cernusco, contatti e centri per chiedere aiuto

È successo alle 20,00 circa di mercoledì 15 marzo 2017 a Cernusco sul Naviglio: arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo, italiano, di 39 anni, che ha picchiato la moglie ecuadoregna di davanti alla figlia di 7 anni.

Secondo quanto spiegato direttamente dalla vittima, l’uomo, disoccupato, è rincasato ubriaco.

In quel momento la moglie, di 32 anni, stava aiutando la figlioletta a fare lo zainetto per la scuola e, l’uomo, si è accorto che la cartella era appena stata acquistata.

Andato su tutte le furie, si è scagliato contro la moglie, picchiandola e sbattendola a terra.

Purtroppo, le botte sono state date in presenza della bimba e, la donna, è stata portata in ospedale a Cernusco.

Qui i medici le hanno dato una prognosi di 7 giorni e, la vittima, ha spiegato di aver già sporto denuncia una volta contro il marito, a dicembre del 2015.

A seguito dell’atto formale, tuttavia, la 32enne aveva poi deciso di far cadere ogni accusa, convinta che l’uomo fosse “cambiato”. Purtroppo, non è stato così.

Ora l’uomo è stato arrestato ed è stato processato per direttissima.

