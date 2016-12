Morta Franca Sozzani Milano, è stata modello per generazioni di donne

Icona di stile, signora della moda, modello per generazioni di ragazze e di donne che nella propria vita hanno cercato di assomigliarle almeno un po’, nell’essere dedite senza sosta a ciò che è bello, ma anche buono.

Era questo e tanto altro Franca Sozzani, giornalista e storica direttrice di Vogue Italia, che si è spenta a 66 anni nella propria casa milanese.

Splendida nel suo look conosciuto in tutto il mondo, Franca Sozzani era malata e, la malattia che l’aveva colpita, era purtroppo molto grave.

Da sempre era impegnata, oltre che nell’universo della moda, anche nel sociale e per la ricerca: mondi da unire attraverso al suo “Vintage Project”: l’insieme di “vintage shop” dove i capi donati dalle star, dagli stilisti e da tutte le persone che aderiscono al progetto vengono venduti al pubblico, e l’intero ricavato donato alla Ricerca Scientifica.