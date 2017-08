Morto Guido Rossi, si è spento a Milano

Si è spento nella sua casa di Milano il noto avvocato Guido Rossi, morto a 86 anni.

Tanti i ruoli che aveva ricoperto, ai vertici del mondo dell’economia, e non solo: era stato presidente della Consob e di Telecom, nonché, nel 2006, anche commissario della Figc, durante il delicato scandalo di ‘calciopoli’.

Nella sua intensa carriera, Guido Rossi, senatore della Repubblica, aveva anche guidato la Montedison, senza mai tralasciare il diritto, di cui era esperto in materia societaria, e una grande passione per l’arte e la cultura.

Nato il 16 marzo del 1931, si è spento dopo una lunga malattia.