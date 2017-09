Moto rubate nascoste dentro box via Vespri Siciliani Milano, 7 ritrovamenti

Il ritrovamento, eseguito dalla Polizia di Stato, è avvenuto in via Vespri Siciliani, zona Lorenteggio, a Milano: all’interno di un box sotterraneo erano nascoste sette moto rubate.

In base a quanto spiegato, gli agenti della Volante sono intervenuti a seguito della segnalazione di una delle vittime, proprietario di una delle moto ritrovate.

La vittima aveva denunciato il furto nei giorni scorsi, presso il Commissariato di PS Porta Genova, e aveva ricevuto poco prima il segnale G.P.S.

I poliziotti, dopo aver effettuato un controllo anche nelle vie limitrofe con esito negativo, hanno individuato in uno stabile di via Vespri Siciliani un box interrato, al cui interno sono state ritrovate le moto coperte da un telo.

All’interno del box, poi sequestrato, sono state ritrovate e sequestrate anche delle cassette di strumenti con numerosi utensili e, collegato alla presa elettrica con il cavo di alimentazione, un disturbatore di frequenze tipo “Jammer” che, surriscaldandosi, aveva smesso di funzionare.

Leggi anche:

Moto rubata via Celoria Milano davanti Politecnico, ecco targa e foto

Moto rubata via Celoria Milano davanti Università Statale, l’appello disparato del giovane proprietario

Rapina via Masotto Milano, ennesima una moto rubata in zona via Negroli

Auto rubata viale Liguria Milano, modello e targa, e l’appello della vittim