Motociclista morto dentro fossato Pavia, indagini in corso

Indagini in corso per acclarare se la causa del decesso sia l’annegamento o l’impatto subito nella caduta dallo scooter

Il tragico incidente è avvenuto fuori Pavia, lungo l’ex statale per Lodi: morto un motociclista, trovato senza vita dentro un fossato. Poco distante lo scooter

Secondo le prime informazioni, l’uomo, di 50 anni, era in sella al veicolo quando, per motivi ancora da accertare, è stato sbalzato dentro il fossato che affiancava la strada, perdendo la vita.

Il mezzo, abbandonato, è stato notato da alcuni automobilisti, e appena dato l’allarme sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco con i Sommozzatori, gli operatori del 118 e la Polizia stradale.

Le ricerche dei Sommozzatori hanno ritrovato il corpo del 50enne, a circa 500 metri dal luogo dell’incidente.

Le indagini rimangono aperte, poiché ancora non è chiara la dinamica del tragico accadimento; gli Inquirenti attendono l’autopsia per acclarare se la causa del decesso sia l’annegamento o l’impatto subito nella caduta dallo scooter.