Movimento Gente Onesta, prima riunione programmatica 11 marzo 2017

La politica italiana è in deciso fermento. Programmi ad hoc presentati dalle liste civiche cercano di individuare quelle soluzioni opportune ai diversi problemi italiani. Economia, sociale, turismo sono i grandi temi al centro della riunione del Movimento Gente Onesta, Comitato dei Saggi, prevista l’11 marzo 2017 presso Roma (blindata) in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Secondo fonti autorevoli il Movimento Gente Onesta, nato nel 2013 da Giuseppe Prete, può arrivare a ottenere il 5% dei consensi elettorali.

È un dato che incoraggia gli attivisti della lista civica, perché è possibile diventare un soggetto politico a tutto campo per proporre reali soluzioni alle diverse istanze dei cittadini.

Non può passare in secondo piano la correzione delle criticità strutturali di un Paese che deve rinnovarsi nella sua straordinaria macchina parlamentare, eccessivamente “anziana” per competere con le nuove ed entusiasmanti sfide del XXI secolo.

loading...