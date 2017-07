Multe Milano, in 6 mesi oltre un milione e mezzo di sanzioni attribuite ad automobilisti

Si torna a parlare di multe & Milano, un binomio che negli ultimi anni è stato fin troppo alla ribalta delle cronache (per scriverci le vostre disavventure in merito, scriveteci a redazione@cronacamilano.it).

I dati arrivati riguardano i primi sei mesi del 2017, dove nella capitale meneghina sono state attribuite ben 1.564.892 di multe, che confermano (anche se al momento sono leggermente più basse) il dato del 2016, che si era concluso con 3.384.063 sanzioni erogate.

Si torna a parlare del ruolo degli ausiliari della sosta, responsabili di aver emesso 329mila multe e, in vetta alla classifica dei divieti più praticati, si trova l’evergreen del divieto di sosta: 514.754 sanzioni, pari al 32,9% del totale (in merito, Leggi anche Nuova viabilità piazza Castello Milano: epurazione degli ultimi parcheggi e residenti pronti alla guerra).

Nel dettaglio, il report della Polizia locale di Milano analizzano il divieto di sosta con 125.086 multe per il mancato pagamento della sosta, 107.314 quelle in zona residenti e 99mila per sosta vietata generica e 71.819 per soste sul marciapiede, in seconda fila, sui passi carrai o sugli spazi invalidi. In particolare, quelle sul marciapiede sono state 51.503, quelle in seconda file 12.921, su passo carraio 4.467, mentre 2928 sugli spazi degli invalidi.

Nella classifica delle infrazioni maggiormente praticate si posiziona anche l’ingresso in Area C senza pagamento, che raggiunge il 21,6% con 338.849 contravvenzioni e un aumento di 6,6 punti percentuali rispetto ai dati annuali del 2016.

Terzo posto per l’eccesso di velocità: 204.643 multe.

