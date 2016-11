No benedizione durante le lezioni, polemiche in una scuola del Lecchese

Con l’avvicinarsi del Natale, anche quest’anno fioriscono polemiche su comportamenti “opinabili” messi in atto, in particolare, nelle scuole. E anche la tradizionale benedizione in classe può andarci di mezzo, al punto di venire eliminata.

È quanto successo in un istituto comprensivo del Lecchese, dove la dirigente scolastica ha deciso di eliminare proprio la tradizionale benedizione natalizia che si è sempre tenuta durante le lezioni.

Quest’anno, dunque, il parroco potrà recarsi a benedire gli alunni, ma il rito dovrà obbligatoriamente svolgersi o prima, o dopo le lezioni, con tanto di circolare a stabilirlo.

La questione, però, non finirà qui, e in merito si attende la pronuncia di un Consiglio scolastico straordinario.

La dirigente, intanto, ha spiegato di essersi attenuta alla legge, che vieta momenti di culto durante le ore di lezione.