Nuova banconota da 50 euro, in circolazione dal 4 aprile 2017

Lotta alla falsificazione e non solo: la Banca Centrale Europea ha presentato la nuova banconota da 50 euro, che prenderà piede in tutta Europa a partire dal prossimo 4 aprile.

Il taglio da 50 euro, infatti, detiene il primato di essere non solo il più utilizzato, al punto da rappresentare la metà di tutto il contante in circolazione, ma anche il più falsificato.

Per tale motivo la decisione di intervenire sulla banconota nuova per renderla anti-contraffazione, in primis attraverso realizzazioni cromatiche specifiche. I malintenzionati, dunque, sono avvertiti.

