Nuova vittima meningite Milano, morta donna di 49 anni, ricoverata anche bimba di 7 mesi

Ancora una drammatica morte per meningite, e una bimba di 7 mesi ricoverata per la medesima patologia: il decesso è avvenuto all’ospedale San Raffaele, e la vittima è una donna di 49 anni.

Secondo quanto diffuso dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, la donna lavorava presso un’azienda della provincia di Monza e Brianza, dove il personale del Servizio di Igiene Pubblica di Ats Città Metropolitana di Milano sta mettendo in atto tutti gli interventi di profilassi necessari.

Mentre sono in atto le verifiche volte ad isolare il ceppo della patologia, sottoposti a profilassi antibiotica i familiari della vittima e chi ha avuto con lei contatti stretti.

Mercoledì 16 febbraio, inoltre, una bimba di 7 mesi è stata ricoverata presso l’ospedale Buzzi di Milano, poiché le è stata confermata una infezione meningococcica.

Anche in questo caso sono stati attivati i protocolli per la profilassi e, purtroppo, le condizioni della piccola rimangono critiche.

loading...