Olio perso da betoniera tra Corsico e via Lodovico il Moro Milano, incidenti e feriti

È successo alle 8,00 circa di mercoledì 14 giugno 2017 a Milano, tra Corsico e via Lodovico il Moro: una betoniera ha perso olio, provocando inconsapevolmente una serie di incidenti.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo ha proseguito il suo percorso mentre, dietro di sé, auto e moto sono finite fuori controllo a causa dell’olio sull’asfalto.

Mentre sono in corso tutte le manovre per ripristinare la sicurezza stradale, sono intervenute sul luogo 5 ambulanze e 11 vetture della polizia municipale.

I feriti, al momento, sono 10, tutti portati al pronto soccorso, mentre due persone sono state curate in loco.

Gli interventi del 118, tuttavia, sono ancora in corso.