Operaio investito Piacenza, responsabile rischia linciaggio

È successo a Piacenza, presso la sede di un’azienda dove si stava svolgendo un’azione di protesta: investito e ucciso un lavoratore, travolto da un camion.

Secondo quanto spiegato, la vittima è un operaio egiziano di 53 anni, che stava picchettando all’esterno della struttura.

In quel momento, sul luogo è sopraggiunto un camion che, per motivi ancora da acclarare, ha investito il 53enne.

L’impatto è stato violentissimo e, la vittima, purtroppo non è riuscita a sopravvivere alle gravissime lesioni subite.

Scoppiato il caos, il conducente del mezzo ha rischiato di essere linciato dagli altri operai presenti; l’ordine, è stato riportato dalla Polizia di Stato che, sopraggiunta, ha fermato il camionista.

Le indagini rimangono al momento aperte.