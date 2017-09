Operaio schiacciato da pressa Settimo Milanese, morto 42enne

È successo presso un’azienda di Settimo Milanese: per motivi ancora da acclarare, un operatore di 42 anni è stato schiacciato da una pressa, perdendo tragicamente la vita.

In base alle prime informazioni, immediatamente chiamato e sopraggiunto il personale del 118, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: gli operatori non hanno potuto che dichiararne il decesso, avvenuto sul posto per le gravissime lesioni subite.

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Rho, che stanno conducendo tutte le indagini volte ad acclarare la dinamica del tragico accadimento.