Operativo dal 1 giugno 2017 il distaccamento dei vigili del fuoco a Melegnano

Dopo un’attesa che si prolungava oramai dagli anni Ottanta, Melegnano potrà finalmente disporre di una caserma dei pompieri: è stato varato un altro tassello sul versante della sicurezza della cittadinanza e del territorio e, dall’1 giugno 2017, è operativo il distaccamento dei Vigili del Fuoco di viale della Repubblica 49.

Completato l’iter di ristrutturazione dell’edificio, costato al Comune 110mila euro, lo scorso dicembre era stata approvata la convenzione per la concessione in comodato d’uso dell’immobile a favore dei Vigili del Fuoco e la palazzina, pronta a ospitare i volontari, era stata formalmente consegnata al Comando provinciale del corpo.

Si tratta di un’opera di massima importanza, della quale beneficerà non solamente Melegnano, ma tutto il Sud Milano. Finora, infatti, in caso di necessità i soccorsi sono partiti dalle caserme di Milano, Pieve Emanuele e Lodi, e la distanza ha impedito giocoforza un’effettiva tempestività, ma con la crescente centralità della Città del Perdono come snodo viario e ferroviario determinato dalle recenti grandi opere infrastrutturali, il distaccamento è oggi più che mai indispensabile.

Con l’apertura del Centro unificato di Soccorso melegnanese, dove troverà spazio anche la locale sezione della Protezione Civile, si concretizza così una svolta epocale che garantirà ai cittadini interventi più rapidi ed efficaci.