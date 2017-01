Operazione anti-usura e anti-droga Gdf Lodi, sgominate due bande criminali

L’operazione anticrimine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Lodi, sotto la direzione e il coordinamento della locale Procura della Repubblica: è iniziata all’alba di giovedì 12 gennaio 2017 nelle province di Lodi e Milano, contestando reati a vario titolo, tra i quali spaccio di sostanze stupefacenti, usura, estorsione e corruzione di pubblici ufficiali.

Oltre 40 le perquisizioni che hanno visto impegnati 150 finanzieri, 5 unità cinofile e 1 elicottero, con l’esecuzione di 22 misure cautelari personali – di cui 11 in carcere, 6 ai domiciliari e 5 di altro tipo – e il sequestro di beni per 1,3 milioni di euro.

Le indagini sono durate per circa un anno: vasto il materiale raccolto dalla Gdf, contestato a due famiglie criminali entrambe italiane, la prima di etnia rom e la seconda della provincia campana.

Secondo l’impianto accusatorio, le due famiglie agivano in collaborazione l’una con l’altra, importando e spacciando droga in tutto il Lodigiano. I proventi venivano poi utilizzati in un giro di usura costituito, secondo gli Inquirenti, da circa 500 clienti, ai quali i malviventi prestavano danaro a tassi elevatissimi, minacciandoli di morte per farselo restituire.